Desplanches verso Pescara, ma lo stipendio lo paga (quasi tutto) il Palermo

Il Pescara è pronto a riabbracciare l’Adriatico con una cornice di pubblico importante e un campo in perfette condizioni per il debutto stagionale contro il Cesena, nella prima giornata del campionato. Lo riporta Orlando D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, sottolineando come nelle prossime ore sia atteso Sebastiano Desplanches, nuovo portiere titolare biancazzurro.

Il classe 2003, in arrivo dal Palermo, si trasferirà in prestito secco, con il 70% dell’ingaggio pagato dal club rosanero. Una trattativa ormai in dirittura d’arrivo, che permetterà a mister Vivarini di avere tra i pali un profilo giovane ma già maturo, in sostituzione di Plizzari passato al Venezia.

Insigne torna ad Avellino, ma paga il Palermo: i rosanero copriranno il 60% dell’ingaggio

Secondo quanto riferito dalla rosea, oggi potrebbe essere il giorno decisivo anche per l’esterno Comenencia della Juventus, conteso con il Cesena (e con lo Zurigo sullo sfondo). Intanto, restano in bilico le posizioni di Merola, per cui entro una settimana si deciderà tra rinnovo o cessione, e quella di un bomber d’esperienza per l’attacco: Lapadula resta un sogno, ma l’alternativa è Massimo Coda.

La piazza è in fermento: superata quota mille abbonamenti, la società punta alle 4.000 tessere, ma i tifosi attendono i prossimi colpi di mercato prima di tornare in massa agli sportelli. L’obiettivo è chiaro: riportare il Pescara in Serie B, quattro anni dopo.