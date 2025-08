Repubblica: “Palermo, ultimi nodi sul mercato”

Archiviato il ritiro in Valle d’Aosta con la vittoria sull’Annecy e l’ultimo allenamento, il Palermo torna in città per proseguire la preparazione in vista del campionato. Come riporta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, restano da risolvere solo pochi nodi sul mercato, ma si tratta di scelte delicate, a partire dalla porta.

Gomis è ancora in bilico: Inzaghi lo ha valutato nel corso del ritiro, ma non è bastato per sciogliere il dubbio sulla sua conferma da titolare. Intanto, il direttore sportivo Osti continua a lavorare sul fronte alternative, e il nome in cima alla lista resta Jonathan Klinsmann del Cesena. Secondo la Repubblica Palermo, la trattativa è stata confermata dal dg del club romagnolo, Corrado Di Taranto, e il Palermo avrebbe già avanzato un’offerta da circa due milioni di euro più il cartellino dello stesso Gomis, che a Cesena ha già vissuto una parentesi positiva nella stagione 2015/16. La volontà di Klinsmann di cambiare aria potrebbe favorire l’operazione, ma restano alcuni ostacoli: su tutti, i 32 anni e l’ingaggio da oltre 200mila euro l’anno del portiere senegalese.

Sullo sfondo resta anche Jesse Joronen, svincolato e amico di Pohjanpalo, ma non è una pista prioritaria. In uscita, invece, si avvicina il trasferimento di Sebastiano Desplanches al Pescara, con l’accordo che arriverà una volta risolta la questione della copertura dell’ingaggio.

Torna a farsi avanti anche il Colonia per Lund. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine a metà luglio, il club tedesco – riferisce Geraci su la Repubblica Palermo – è tornato alla carica migliorando l’offerta: prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Palermo non ha ancora aperto all’uscita, anche perché il terzino americano sembra intenzionato a restare, affascinato dal progetto del City Group. «Stiamo lavorando molto, mi piace la situazione. Rispetto Inzaghi e la sua storia: se mi chiede qualcosa, lo faccio subito», ha dichiarato Lund.

Tra le note liete del precampionato c’è Giacomo Corona, indicato da Inzaghi come uno degli Under su cui investire per farlo crescere nel gruppo («I giocatori giovani forti li teniamo con noi»). La Reggiana continua però a seguirlo con grande interesse, sperando in un’apertura da parte del Palermo.

Un’altra casella da colmare è in difesa, come vice-Ceccaroni. L’idea iniziale era Obaretin del Napoli, ma il classe 2003 si trasferirà all’Empoli in prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni. Per questo motivo, la dirigenza rosanero guarda anche oltre i confini italiani alla ricerca di un profilo giovane ma già rodato.

Intanto, come riportato da la Repubblica Palermo, ieri a Villa Niscemi si è tenuto un incontro istituzionale tra il presidente Mirri, l’amministratore delegato Gardini, il sindaco Lagalla e rappresentanti UEFA. Al centro del tavolo, la possibilità che il Barbera diventi una delle sedi ufficiali di Euro 2032. Un segnale ulteriore della progettualità del club, che lavora su ogni fronte per non lasciare nulla al caso.