Palermo, la Curva Nord si mobilita: appuntamento il 5 agosto al Barbera in vista della sfida con il Manchester City

È partita dai social la chiamata alle armi della Curva Nord rosanero. Con un’immagine dal forte impatto visivo, i gruppi organizzati hanno lanciato ufficialmente l’adunata della Curva Nord per martedì 5 agosto allo stadio Renzo Barbera, a pochi giorni dalla prestigiosa amichevole contro il Manchester City, in programma sabato 9.

Sullo sfondo dell’iniziativa, il desiderio di stringersi attorno alla squadra e di riaccendere l’entusiasmo in vista dell’inizio della stagione. «In attesa di vivere un sogno bellissimo», recita lo slogan scelto per promuovere l’appuntamento, che ha già iniziato a circolare tra tifosi, gruppi ultras e pagine dedicate al Palermo.

L’invito è rivolto all’intera tifoseria rosanero: un modo per ritrovarsi, farsi sentire e dare un segnale chiaro di attaccamento, a maggior ragione in una settimana che porterà al confronto con una delle squadre più forti al mondo. Non solo un evento sportivo, ma un’occasione per rinsaldare l’identità e il legame con la maglia.

Con il conto alla rovescia verso Palermo-Manchester City ormai iniziato, la città e la sua curva vogliono farsi trovare pronte. Il messaggio è chiaro: l’attesa è finita, è tempo di tornare a crederci.