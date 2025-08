Gazzetta dello Sport: “Klinsmann a un passo dal Palermo. Si lavora sulla formula”

Mentre l’attenzione resta focalizzata sull’esordio di campionato del prossimo 22 agosto contro il Pescara, il Cesena accelera sul mercato e mette a segno due nuovi colpi. Lo riferisce Luca Alberto Montanari sulla Gazzetta dello Sport, spiegando che il club romagnolo ha definito gli arrivi di Riccardo Ciervo, esterno destro classe 2002 in prestito dal Sassuolo, e del giovane attaccante spagnolo Siren Diao, classe 2004, in arrivo dall’Atalanta.

Il primo, ex Cosenza, è già arrivato in serata in Romagna e contenderà il posto ad Adamo, mentre sull’altro versante si cerca ancora un titolare da affiancare a Celia, soprattutto dopo il mancato arrivo di Comenencia, che ha preferito lo Zurigo.

Oltre a Ciervo e Diao, Montanari rivela sempre sulla Gazzetta dello Sport che è ormai imminente anche l’innesto di Olivieri, attualmente in attesa dello svincolo ufficiale dalla Triestina.

Klinsmann a un passo dal Palermo: si lavora sulla formula

Tra i movimenti in uscita, spiccano i nomi di Jonathan Klinsmann e Calò. Il portiere statunitense è sempre più vicino al Palermo, che tratta con il Cesena per una cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’indiscrezione è riportata ancora da Luca Alberto Montanari nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’operazione sia ben avviata.

Per Calò, invece, restano vigili Frosinone e soprattutto Pescara: in caso di addio, il Cesena avrebbe già individuato l’eventuale sostituto in Castagnetti della Cremonese.