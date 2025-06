Gazzetta dello Sport: “Inzaghi bloccato da Vignato. Il Palermo attende”

Il mercato degli allenatori non è mai semplice, e lo dimostrano le numerose trattative ancora in sospeso tra Serie A e Serie B. Se da un lato arrivano le prime ufficialità, come il rinnovo di Fabrizio Castori con il Südtirol, dall’altro permangono ostacoli che rallentano operazioni date per imminenti. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, in questo momento molte società si trovano invischiate in intricati incastri contrattuali e scelte non ancora formalizzate.

Palermo: tutto fermo in attesa della risoluzione di Inzaghi

Tra le situazioni più delicate c’è quella del Palermo, che attende da giorni l’ufficialità di Filippo Inzaghi. Il tecnico ha già un’intesa con il club rosanero, ma manca ancora la rescissione del contratto con il Pisa, che sta rallentando tutto. Secondo quanto riportato da Binda sulla Gazzetta, a complicare ulteriormente il quadro ci sarebbe anche la volontà di Inzaghi di portare con sé alcuni giocatori: tra questi Moreo, che tornerebbe in Sicilia, Tramoni (trattativa complicata), Piccinini, e Vignato.

Proprio Emanuel Vignato, che ha collezionato solo 11 spezzoni nella scorsa stagione senza mai diventare protagonista, non sarebbe convinto di lasciare la Serie A per scendere in B. Un nodo che, finché non sarà sciolto, continuerà a ritardare l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore. «Appena Vignato si convince, si può sbloccare tutto», scrive Binda. Intanto, il tempo passa.

Empoli: nodo Pagliuca, occhi su Caserta e D’Angelo

Non è meno complicata la situazione all’Empoli, dove il presidente Corsi ha individuato in Guido Pagliuca (rivelazione con la Juve Stabia) il profilo ideale. Pagliuca è sotto contratto e per liberarlo serve un indennizzo: il presidente Langella, però, al momento non sembra intenzionato a lasciarlo partire gratuitamente. L’accordo prevede una clausola da 700mila euro per la Serie A, ma non per la B.

Nel frattempo, l’Empoli valuta alternative: Fabio Caserta e Luca D’Angelo restano nomi caldi, ma come sottolinea ancora la Gazzetta, entrambi non possono aspettare troppo a lungo.

Le altre panchine in movimento

Caserta oggi incontrerà il Catanzaro dopo un confronto positivo tra il presidente Noto e il d.s. Polito.

D’Angelo, sotto contratto con lo Spezia, è tentato dal Modena, ma è stato contattato anche dal Venezia nel caso in cui Eusebio Di Francesco non dovesse proseguire.

A Bari, Moreno Longo resta in stand-by.

A Monza, in attesa di Paolo Bianco, è arrivato lo svincolato Obiang.

Alla Virtus Entella, dopo la rottura con Fabio Gallo, è vicino Andrea Chiappella (ex Giana), con Viali alternativa. Gallo potrebbe invece approdare al Vicenza, insieme a Tesser, con Zamuner nuovo direttore sportivo.

Infine:

A Cesena, quasi certa la conferma di Michele Mignani, con Filippo Fusco favorito come nuovo d.s.

Alla Reggiana, confermato Davide Dionigi in panchina, ma la novità è il nuovo direttore sportivo Domenico Fracchiolla, ex Lecco e Giugliano.

Un’estate di panchine in bilico, dove ogni scelta è collegata alla successiva. In attesa che il primo tassello – quello di Inzaghi – venga finalmente sistemato.