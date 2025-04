Gazzetta dello Sport: “Dionisi spinge il suo Palermo: «Quinto posto alla portata»”

Cinque finali, nessun margine di errore e un obiettivo chiaro: blindare i playoff e provare a scalare la classifica. In vista della sfida di Pasquetta contro la Carrarese, il tecnico rosanero Alessio Dionisi lancia un messaggio forte alla sua squadra. Dopo lo scivolone di Bari e un ruolino di marcia poco brillante al “Barbera” contro le neopromosse, è il momento di voltare pagina. E di farlo con convinzione.

Come riporta Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, Dionisi crede nel gruppo e negli ultimi recuperi fondamentali: Segre, Ceccaroni e Nikolaou tornano a disposizione dopo aver saltato la trasferta in Puglia, dove è arrivata la dodicesima sconfitta stagionale. Nessuna tra le squadre in zona playoff ha perso quanto il Palermo, e questo è un dato da invertire immediatamente.

“Determinare il nostro destino”

«Ho detto alla squadra che possiamo determinare il nostro destino. La classifica è cortissima», spiega Dionisi dalle colonne della Gazzetta. «Se sbagliamo atteggiamento, possiamo arrivare decimi. Ma se avremo la giusta mentalità, possiamo anche puntare al quinto posto. Vogliamo arrivare ai playoff, e una volta dentro giocarci le nostre chance, per quanto piccole siano. Ma ancora non siamo qualificati: in queste ultime cinque partite dobbiamo dare tutto».

Barbera da riconquistare

L’allenatore rosanero punta anche a sfatare il tabù casalingo contro le matricole. Finora, al “Barbera”, è arrivata solo una vittoria contro la Juve Stabia, a cui si aggiungono i pareggi con Cesena e Mantova. La Carrarese, che all’andata ha battuto il Palermo, rappresenta dunque un avversario da non sottovalutare. Ma per Dionisi è anche l’occasione per rilanciare definitivamente le ambizioni rosanero.