Palermo, obbligo di vincere: i playoff non aspettano nessuno

Con il Sassuolo già proiettato verso la Serie A e con il “lettino in spiaggia” pronto, come scrive con ironia Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, la Serie B si prepara a vivere un finale infuocato. In palio c’è ancora tutto: la seconda promozione diretta, sei posti nei playoff e gli incroci per salvezza e retrocessioni. Da qui al 9 maggio saranno 19 giorni decisivi, in cui può accadere di tutto.

Promozione diretta: è Pisa contro tutti

I riflettori sono puntati su Pippo Inzaghi e il suo Pisa. Dopo le promozioni ottenute con Venezia e Benevento, l’allenatore è a un passo dal firmare un’altra impresa. Cautela e concentrazione, però, sono d’obbligo: domani al “Garibaldi” arriva una Cremonese pericolosa, mentre alle spalle c’è lo Spezia, che non vuole mollare il terzo posto.

Come evidenzia ancora Binda, il piazzamento più alto nei playoff sarà decisivo: lo Spezia meriterebbe il podio per quanto mostrato in stagione, ma attenzione proprio alla Cremonese, attesa all’ultima giornata al “Picco”, in quello che potrebbe essere un antipasto di finale playoff.

Playoff: la volata è affollata

Dietro, sei squadre per quattro posti. La Juve Stabia, sorprendente, ha sei punti di vantaggio da difendere. Il Cesena, altra neopromossa, è attualmente fuori, ma domani ha lo scontro diretto proprio contro i gialloblù. E poi ci sono realtà più attrezzate come Catanzaro e Bari, che, forti delle proprie tifoserie e dell’esperienza, possono risalire e sovvertire le gerarchie. Il Palermo, invece, ha l’obbligo di vincere: tra le pretendenti è quella con la pressione maggiore.

Salvezza: classifica spaccata e brividi finali

La parte bassa della classifica è un campo minato. Come scrive Nicola Binda nella sua analisi per la Gazzetta, la situazione del Cosenza è quasi compromessa: troppi errori, troppi punti buttati. Ma a rischio sono in dieci, dalla Carrarese al Frosinone (38 punti) fino alla Reggiana (32), afflitta dagli infortuni e ora affidata a Davide Dionigi per il miracolo-salvezza.

La Salernitana, nonostante la solidità societaria, rischia la seconda retrocessione consecutiva. E la prospettiva di una Sampdoria-Salernitana all’ultima giornata fa già tremare. Ogni scontro diretto adesso pesa: Brescia-Reggiana, ad esempio, in programma domani, è una di quelle partite che valgono doppio.

Mantova, Südtirol, Samp e i destini intrecciati

Il Mantova, forse la meno esperta, si sta giocando le sue carte con entusiasmo contagioso. Cittadella e Südtirol conoscono bene queste sfide e sanno come restare a galla. La Sampdoria, con un finale affidato a tecnici navigati e alla spinta del pubblico, ha battuto il Cittadella, ma la salvezza è tutt’altro che certa. Il futuro del club è appeso a un filo, come potrebbe esserlo anche per il Brescia.