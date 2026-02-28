Gazzetta dello Sport: “Dal Mondiale si cambia. Calcio e Var, le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 082756

Lotta dura ai perditempo. Fabio Licari, sulla Gazzetta dello Sport, racconta le novità che l’Ifab dovrebbe approvare nella 140ª assemblea generale: nuove regole in vigore dal 1° giugno, quindi già dal Mondiale nordamericano.

Come spiega Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è colpire una delle antisportività più diffuse: il tempo sprecato. Dopo i buoni risultati degli 8 secondi concessi ai portieri per rinviare una volta in possesso del pallone, il Board è pronto ad allargare il principio.


Rinvii e rimesse: limite di 8 secondi

Secondo quanto riportato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, anche per i rinvii dal fondo scatterà il limite di 8 secondi (3 più countdown arbitrale di 5). Se si supera il tempo? Calcio d’angolo per gli avversari.

Stesso meccanismo per le rimesse laterali: 8 secondi a disposizione, oltre i quali scatterà l’inversione della rimessa.

Infortuni: un minuto fuori

Altro fronte caldo è quello degli infortuni “strategici”. Fabio Licari, sulla Gazzetta dello Sport, evidenzia come, dopo la sperimentazione nella Coppa Araba, un giocatore che richiederà un intervento medico superiore agli 8 secondi dovrà restare fuori per 60 secondi (inizialmente si pensava a 120). La squadra giocherà temporaneamente in inferiorità numerica, salvo che il fallo abbia prodotto un cartellino giallo o rosso.

Unica eccezione inevitabile: il portiere non potrà essere obbligato a restare fuori.

Sostituzioni: 10 secondi

Stretta anche sulle sostituzioni. Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il giocatore avrà 10 secondi per lasciare il campo dal momento in cui il numero compare sul tabellone del quarto uomo. In caso contrario, la squadra resterà in dieci fino alla successiva interruzione.

Var e fuorigioco

Non solo perditempo. La Gazzetta dello Sport, con Fabio Licari, riferisce anche delle modifiche al protocollo Var: possibile intervento sui calci d’angolo assegnati erroneamente prima della battuta e sul secondo giallo sbagliato (ma non sul primo).

Resta aperto il dibattito sul fuorigioco. La tecnologia individua ormai la posizione al centimetro, ma la proposta di Arsène Wenger – valida solo se tutto il corpo dell’attaccante è oltre il difensore – è ancora in discussione.

Dal 2027, inoltre, solo il capitano potrà parlare con l’arbitro.

L’Ifab accelera: meno furbizie, più gioco effettivo. E le nuove regole sono dietro l’angolo.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-01 081154

Gazzetta dello Sport: “Var, tempo effettivo e rivoluzione rimesse: Collina cambia il calcio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-02-28 081531

Gazzetta dello Sport: “Dazn si prende il Mondiale 2026: 104 partite in esclusiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Lele Adani (RaiPlay) Ilovepalermocalcio

Gazzetta dello Sport: “Mondiale 2026, Rai in chiaro e Dazn verso il pacchetto completo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 27, 2026
Screenshot 2026-02-12 153400

Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file1 - 2026-02-05T191224.193

Palermo, ricordi Quaison? Il trequartista svedese riparte dalla seconda divisione araba

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Russia nel calcio internazionale, scontro Infantino-Ucraina: «La guerra non è politica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
382e64f0-05b6-4cdc-82e0-40eefa42ca08

Sannino si racconta: «Ho avuto la fortuna di allenare Dybala, il più forte di tutti. Zamparini…»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-21 075732

Gazzetta dello Sport: “Il calcio cambia. Le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026
vazquez

L’ex rosa Vazquez verso il ritorno al Belgrano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026
Balotelli

Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
Screenshot 2025-12-26 140151

City Football Group lascia il Mumbai FC: cedute le quote dopo sei anni

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025
file2 - 2025-12-24T142150.056

Lutto nel calcio: Sebastian Hartner vittima di un incidente in seggiovia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 24, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185058

Serie A: Torino avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026