Gazzetta dello Sport: “Cutrone verso Monza. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B si avvia alla chiusura con il botto, fedele alla tradizione dei colpi last minute. Come racconta Nicola Binda dalla Gazzetta dello Sport, i fuochi d’artificio non mancano e portano con sé nomi pesanti, ritorni suggestivi e trattative che tengono banco fino all’ultimo.

Il colpo simbolo è senza dubbio il ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara. L’ex capitano del Napoli svolgerà oggi visite mediche e firma: accordo fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Sabato sarà allo stadio per Pescara-Mantova, poi si metterà a disposizione di Gorgone. Un’operazione che il presidente Sebastiani ha definito «un ritorno romantico», come riporta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport. Ufficiale anche l’altro rientro, quello di Gaston Brugman, di ritorno dalla MLS.

Altro nome caldo è Patrick Cutrone, sempre più vicino a un ritorno in Serie B dopo la promozione col Como. Fuori dal progetto del Parma, i suoi agenti lavorano per trovargli sistemazione e il Monza resta il club più interessato, anche se l’ingaggio rappresenta un ostacolo. Tutto dipenderà dall’eventuale incentivo all’esodo che il Parma metterà sul piatto: una volta trovata la quadra, il trasferimento potrà andare in porto, come spiega ancora la Gazzetta dello Sport a firma Nicola Binda. Lo stesso Monza, guardando al futuro, ha già chiuso per Solomon Loubao (classe 2005) dal Sochaux.

Si complica invece in maniera definitiva l’operazione Matteo Tramoni-Palermo. Il Pisa ha fissato il prezzo a 6 milioni di euro: il Palermo ha prima presentato un’offerta più bassa, poi ha rilanciato fino alla cifra richiesta, senza mai ricevere risposta. I rosanero avevano anche ottenuto il via libera per parlare direttamente col giocatore, che aveva accettato una proposta importante. Ma il silenzio del Pisa ha convinto tutti a rinunciare. Così, racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo tornerà su Johnsen, mentre Tramoni chiederà un adeguamento del contratto al club toscano.

Giornata intensa anche sul fronte altri affari. La Sampdoria ha accolto Alessandro Di Pardo dal Cagliari, sfruttando l’incertezza del Cesena, e ha salutato Ioannou, rientrato in patria al Pafos. Il Venezia ha ufficializzato Dagasso e ha aggiunto l’esterno sinistro Calixte Ligue dallo Zurigo (girato in prestito al Mantova), oltre all’attaccante Lion Lauberbach dal Malines, in arrivo oggi, come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport.

Si muove anche lo Spezia: in difesa, dopo Bonfanti, c’è l’accordo per Ruggero della Juve Stabia. In attacco Nzola non arriva in Liguria ma va al Sassuolo, liberando Skjellerup per Donadoni. Il Bari, dopo aver preso Cavuoti dal Cagliari e salutato Cerri (destinazione Juve e forse Germania), vive giorni di scambi: oggi arriva Piscopo dalla Juve Stabia, mentre Kassama fa il percorso inverso via Trento. Resta bloccata la trattativa Mantovani-Meroni col Mantova. Il Bari attende anche Caprari, ma il Padova appare più deciso e nel frattempo è tornato all’assalto di Giunti del Perugia, come riporta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Chiude il quadro una Reggiana in attesa del sì definitivo del Sassuolo per Paz, gli annunci di Gonçalo Esteves (Alverca via Udinese) al Catanzaro e l’ennesimo ritorno di Simone Romagnoli dall Samp all’Empoli, che aspetta Candela dallo Spezia e si inserisce nella corsa a Fila del Venezia. Un finale di mercato intenso, fotografato nei dettagli dalla Gazzetta dello Sport.