Gazzetta dello Sport: “Brunori, prestazione totale. Le pagelle di Catanzaro-Palermo 1-3”

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Palermo conquista un successo preziosissimo in casa del Catanzaro, imponendosi per 3-1 grazie alle reti di Segre, all’autorete di Bonini e al sigillo finale di Le Douaron. Una prestazione concreta e di qualità, che rilancia i rosanero nella corsa playoff. Ottima anche la prova difensiva, mentre il Catanzaro conferma le difficoltà dell’ultimo periodo, nonostante il tentativo di rimonta con Biasci.

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 6

Brighenti 5,5 (dal 27’ s.t. Seck 5,5)

Scognamillo 6,5

Bonini 5

Cassandro 6

Pompetti 5

Petriccione 5 (dal 1’ s.t. Pontisso 6)

Quagliata 5,5 (dal 43’ s.t. La Mantia s.v.)

Compagnon 5 (dal 1’ s.t. Biasci 6,5)

Ilie 5,5 (dal 37’ s.t. Buso s.v.)

Iemmello 5,5

Panchina: Gelmi, Borrelli, Antonini, Maiolo, Coulibaly, Corradi, Paura

Allenatore: Caserta 5,5

PALERMO (3-4-2-1)

Audero 6

Baniya 6,5

Magnani 6,5

Ceccaroni 6,5

Pierozzi 6 (dal 28’ s.t. Vasic 6)

Gomes 6,5

Blin 6,5

Lund 6

Segre 7 (dal 42’ s.t. Ranocchia s.v.)

Brunori 7 (dal 42’ s.t. Verre 6,5)

Pohjanpalo 6 (dal 42’ s.t. Le Douaron 6,5)

Panchina: Desplanches, Sirigu, Di Mariano, Insigne, Henry, Diakité, Buttaro, Nikolaou

Allenatore: Dionisi 6,5

ARBITRO

Feliciani di Teramo 6

Top della partita secondo La Gazzetta dello Sport:

Brunori 7: Decisivo nell’azione dell’autorete, perfetto nell’assist per Segre e protagonista di una prestazione totale, anche se spreca il possibile tris.