Gazzetta del Sud: “Cosenza, sfida al Palermo per tenere viva la speranza playout: servono sei vittorie per la salvezza”

Il cammino del Cosenza verso la salvezza si fa sempre più ripido. Con un margine d’errore ridotto quasi a zero, ai rossoblù servono almeno sei vittorie da qui alla fine del campionato per mantenere viva la speranza di conquistare quantomeno i playout. Una missione complessa che passa obbligatoriamente dalla sfida di domenica contro il Palermo al “Marulla”, dove il Cosenza deve invertire la rotta e ottenere i tre punti.

Come sottolinea Danilo Perri su Gazzetta del Sud, la stagione del Cosenza è stata finora un’altalena di occasioni mancate e risultati altalenanti. Troppe le opportunità gettate al vento, soprattutto tra novembre e l’inizio del girone di ritorno, che hanno complicato il percorso verso la salvezza. Ora ogni partita diventa una finale e la sfida con i rosanero è il primo crocevia decisivo.

Precedenti che sorridono al Cosenza

Se c’è un dato che può infondere fiducia ai calabresi è quello relativo ai precedenti contro il Palermo. Il Cosenza ha perso una sola volta negli ultimi quindici incroci casalinghi contro i rosanero. L’unico blitz siciliano al “Marulla” risale al lontano novembre 2002, quando i gol di Morrone e Maniero resero vano il tentativo di rimonta rossoblù firmato da Edusei.

La storia recente, invece, è dalla parte dei calabresi. Il successo più recente del Cosenza sul Palermo è arrivato nel novembre 2022, con un combattuto 3-2 deciso dalle reti di Florenzi, Rigione e Larrivey. In quell’occasione, il Palermo si arrese nonostante la doppietta di Brunori, che nel finale fallì anche un calcio di rigore che avrebbe potuto ristabilire la parità.

Le statistiche premiano ulteriormente il Cosenza: su quindici precedenti, il bilancio è di dieci vittorie rossoblù, quattro pareggi e una sola sconfitta. Gli unici due incroci in Serie C (giugno 1985 e novembre 1997) si sono conclusi entrambi con il successo del Cosenza per 2-1.

L’ultimo confronto tra le due squadre risale ad aprile 2024 e si chiuse in parità (1-1): il gol di Tutino nel secondo tempo permise ai calabresi di rispondere al vantaggio iniziale del Palermo siglato da Buttaro.

Marulla in festa: iniziative e promozioni per riempire lo stadio

Per la sfida di domenica, il Cosenza punta tutto sul calore del suo pubblico. La società ha annunciato una serie di iniziative per riempire il “Marulla” e spingere la squadra verso una vittoria fondamentale.

La giornata sarà dedicata alla memoria di Salvatore Iacino, storico tifoso rossoblù scomparso recentemente, conosciuto nell’ambiente come “Uccello”. Prima del calcio d’inizio, il capitano del Cosenza deporrà un mazzo di fiori ai piedi della curva Sud “Bergamini”, luogo simbolo del tifo più caldo della città.

Ma l’omaggio al tifoso scomparso non finisce qui. La società, su suggerimento della tifoseria, ha lanciato una promozione speciale: chi acquisterà un biglietto di curva (“Catena” o “Bergamini”) avrà diritto a un tagliando omaggio per un altro tifoso. Il biglietto gratuito potrà essere richiesto presso i botteghini dello stadio o presso lo store ufficiale, previa presentazione di un documento d’identità.

La promozione è valida anche per chi ha già acquistato il biglietto online e per gli abbonati di entrambe le curve, che riceveranno un biglietto aggiuntivo gratuito nel settore di appartenenza.

Un modo per riempire gli spalti e rendere il “Marulla” una vera bolgia, consapevoli che il calore del pubblico può fare la differenza in un momento così delicato della stagione.

Cosenza-Palermo: sfida da dentro o fuori

La gara di domenica sarà più di una semplice partita. Per il Cosenza è una finale anticipata, un crocevia fondamentale per evitare di scivolare sempre più verso il baratro della retrocessione. La missione salvezza passa necessariamente da una vittoria contro il Palermo.

Il Gazzetta del Sud sottolinea l’importanza della sfida anche sul piano psicologico. “Il Cosenza dovrà entrare in campo con l’atteggiamento giusto: aggressività, concentrazione e determinazione saranno le chiavi per scardinare la difesa del Palermo”.

Dall’altra parte, il Palermo arriva al “Marulla” consapevole delle sue difficoltà lontano da casa e della solidità storica del Cosenza tra le mura amiche. Anche i rosanero hanno bisogno di punti preziosi per restare in corsa nella zona playoff e non far deragliare una stagione fin qui altalenante.

Il Marulla è pronto: vincere per continuare a crederci

Il conto alla rovescia è partito. Domenica il Cosenza dovrà giocarsi il tutto per tutto. Ogni errore può costare caro e ogni punto perso avvicina i rossoblù al rischio retrocessione. Ma con il pubblico del “Marulla” pronto a trasformarsi nel dodicesimo uomo in campo, la squadra ha l’occasione di riaccendere la speranza.

Come conclude Danilo Perri su Gazzetta del Sud, “la sfida contro il Palermo può essere la scintilla giusta per rilanciare la corsa salvezza. Il Cosenza non può più sbagliare”.

La palla ora passa ai giocatori. E ai tifosi, che domenica avranno il compito di spingere i Lupi verso la vittoria.