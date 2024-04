Gardini: «All’Inter vanno riconosciuti tutti i meriti. Chi non vince ha centomila alibi»

Nella lunga intervista concessa a Radio Serie A, Giovanni Gardini ha parlato anche dell’Inter, club in cui è stato dirigente dal 2016 al 2019. Di seguito le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Palermo raccolte da FcInternews.it:

«Dico sempre che chi vince festeggia e chi perde spiega. L’Inter sta vincendo e tutti i meriti sportivi vanno riconosciuti a chi sta facendo oggi il lavoro, complimento a loro. Chi non vince ha centomila alibi, il tempo lascia il tempo che trova. Non ha senso parlare di ciò che è stato. Inzaghi alla Lazio era già un allenatore per atteggiamento, attaccamento e volontà. Era un professionista eccellente, un ragazzo molto intelligente. E’ riuscito nel suo obiettivo, perciò grandi complimenti a lui».

Gardini: «Vogliamo tornare in A il prima possibile. Ecco perchè il City Group ha scelto il Palermo»