Gardini: «Spalletti tra i migliori al mondo per disponibilità e risultati conseguiti»

Giovanni Gardini ha rilasciato un’intervista a Radio Serie A. L’amministratore delegato del Palermo ha espresso anche un parere su Luciano Spalletti e sul passaggio di Roberto Mancini in Arabia. Di seguito le sue parole raccolte da FcInternews.it:

«Non aveva bisogno di nessuno per alzare ulteriormente il livello, aveva sempre fatto bene ovunque, il suo percorso e la sua carriera parlano per sé. Penso sia uno dei pochi che è riuscito sempre a raggiungere l’obiettivo richiesto dal club. E’ un grande uomo, oltre che allenatore. Tra i migliori al mondo per disponibilità e risultati conseguiti. Avrebbe forse potuto vincere lo scudetto qualche anno prima con il record di punti a Roma.

Mancini? Credo che l’Arabia abbia la possibilità di essere un nuovo polo del calcio mondiale, a differenza di altri emisferi nei quali in passato questo non è avvenuto. Al di là dei calciatori, acquisiscono manager, allenatori e tutti i player che ruotano attorno al business del calcio. Investono in maniera considerevole negli stadi. Credo sia un nuovo mercato, magari non a determinate cifre come avvenuto l’estate scorsa, ma ci sono possibilità di sviluppo del calcio, che non sarà però come quello europeo. Avranno un buon futuro secondo me».