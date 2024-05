Repubblica Genova: “Conto alla rovescia per Palermo. La ricetta Pirlo per il dentro o fuori. Si punta su qualità testa ed esperienza”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sulla gara che la Sampdoria giocherà contro il Palermo e in particolar modo sui calciatori di entrambe le squadre con precedenti nei playoff.

La Sampdoria vanta sette giocatori nella rosa con precedenti nei playoff di Serie B. Quattro di loro hanno già esperienza di vittorie: Ferrari, Barreca, Ricci e Verre. Esposito e Benedetti cercano riscatto dopo la sconfitta in finale con il Bari lo scorso anno, mentre De Luca punta a fare meglio rispetto alla sua unica esperienza con il Perugia nel 2022, quando vennero eliminati dal Brescia dopo 120 minuti di battaglia.

Valerio Verre è uno dei giocatori chiave con un passato di successo nei playoff. Segnò un gol storico nella finale di ritorno del 2016, contribuendo alla promozione del Pescara con un pallonetto da oltre quaranta metri contro il Trapani. Questo talento è stato dimostrato anche durante la sua permanenza alla Sampdoria e a Palermo, dove ha segnato un gol simile contro il Frosinone al “Barbera” nel 2023.

Matteo Ricci ha avuto un ruolo fondamentale nella promozione dello Spezia con Vincenzo Italiano, giocando ogni minuto di quattro partite in tredici giorni. Ritrovarlo in forma potrebbe essere decisivo per la Sampdoria, che conta su 12 esordienti in Serie B, tra cui giovani come Leoni e giocatori esperti come Borini.

Antonio Barreca è un altro giocatore cruciale, reduce da due promozioni consecutive con Lecce e Cagliari. Dopo un infortunio, Barreca sembra pronto a riprendere il suo ruolo di titolare a sinistra, davanti a Giordano.

Sebastiano Esposito e Benedetti, protagonisti nel percorso dei pugliesi con il Bari, sono determinati a fare meglio quest’anno.

Alex Ferrari, in recupero dopo un infortunio al ginocchio, fu lanciato nei playoff da Delio Rossi con il Bologna nel 2015, giocando una partita fondamentale per il ritorno in Serie A dei rossoblù.

Palermo

Anche il Palermo ha giocatori con importanti esperienze nei playoff. Quattro reduci dai play-off vittoriosi in Serie C del 2022 sono: Brunori, Soleri, Buttaro e Marconi. Inoltre, cinque giocatori hanno già vinto i playoff di Serie B: Ceccaroni e Di Mariano (Venezia 2021), Henderson (Verona 2019), Lucioni (Benevento 2017) e Mancuso (Monza 2022).

Preparazioni e Formazioni

Ieri la Sampdoria ha avuto una sessione di allenamento tattica a Bogliasco, con Benedetti e Darboe presenti. Nonostante le poche indicazioni sulla formazione, sono alte le quotazioni di Kasami al fianco di Yepes. Lo svizzero e Borini sono punti fermi, se in buona condizione fisica. Murru sta seguendo un percorso di recupero personalizzato.

Considerazioni Finali

Il confronto tra Sampdoria e Palermo non sarà solo una sfida sul campo, ma anche un incontro tra giocatori esperti e determinati, pronti a dare il massimo per ottenere la promozione in Serie A. Con il sostegno dei tifosi e la preparazione accurata, entrambe le squadre puntano a fare la differenza in questi cruciali play-off.