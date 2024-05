Repubblica: “Sale la febbre rosanero, pienone allo stadio per la sfida alla Samp”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla grande affluenza di tifosi prevista per la gara tra Palermo e Sampdoria.

L’ultimo dato della fase iniziale di vendita per chi aveva la prelazione ha fatto registrare l’acquisto di 14.673 biglietti. Con la prima giornata di apertura al pubblico generale, il “Barbera” è già arrivato a quota 26.338, con diecimila tagliandi venduti in sole tre ore.

Questo dato impressionante testimonia l’ennesimo atto d’amore dei tifosi nei confronti della squadra rosanero. La vittoria contro il Südtirol nell’ultima partita, che ha permesso al Palermo di giocarsi il primo turno dei play-off in casa contro la Sampdoria, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che stanno riempiendo lo stadio in vista della gara di venerdì sera.

Finora, la stagione del Palermo è stata straordinaria. Con 431.619 spettatori in 19 partite, il Palermo si è piazzato al secondo posto per affluenza nella stagione regolare di Serie B, superato di poco dalla Sampdoria, che ha totalizzato 433.959 presenze a Marassi. Questo sorpasso è avvenuto nel finale di stagione, dopo una crisi di risultati che ha penalizzato il Palermo, facendo diminuire l’affluenza di pubblico durante la primavera, dopo i picchi registrati contro Bari e Como a febbraio. Al contrario, la Sampdoria di Andrea Pirlo, prima per punti nelle ultime 10 partite, ha avuto un andamento opposto.

Il record stagionale del Palermo è stato raggiunto contro il Como il 17 febbraio scorso, con 31.211 spettatori al “Barbera”. Altre partite significative sono state contro lo Spezia con 29.117 spettatori e contro il Venezia con 27.000 presenze, nonostante la dura sconfitta del 15 marzo. Tuttavia, con la crisi di risultati, quasi tutte le partite successive sono state sotto la media, con un record negativo di 18.308 spettatori contro l’Ascoli, accompagnato da pesanti contestazioni della curva.

Il “Barbera” dovrebbe costituire un’arma segreta per il Palermo, come dimostrato durante la cavalcata trionfale dei play-off di Serie C, quando la squadra di Baldini ha infiammato i tifosi con diverse partite da tutto esaurito. Tuttavia, il rendimento casalingo di quest’anno è stato deludente, con 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, peggio rispetto all’anno scorso, quando la squadra aveva ottenuto 8 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Il Palermo ha pagato i numerosi passi falsi soprattutto contro squadre di bassa e media classifica, come Lecco, Ternana, Reggiana, Cosenza e Cittadella. Anche Michele Mignani non ha ancora vinto davanti al pubblico amico, con tre pareggi (contro Sampdoria, Parma e Ascoli) e una rovinosa sconfitta contro la Reggiana.

Agli spareggi promozione, però, tutto è diverso. Il feeling ritrovato con il proprio pubblico, sancito dai festeggiamenti a Bolzano, dovrebbe aver cancellato i malumori e l’aria di contestazione che hanno contraddistinto il finale di stagione. In ogni caso, la stagione regolare appena conclusa è stata da record, con il Palermo che ha superato i 387.383 spettatori dell’anno scorso e anche le ultime cinque stagioni di Serie A.