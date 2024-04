Gardini: «Vogliamo tornare in A il prima possibile. Ecco perchè il City Group ha scelto il Palermo»

Giovanni Gardini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A. L’amministratore delegato del Palermo ha rilasciato le seguenti parole sugli obiettivi del Palermo e sul City Group:

«Sono felice e orgoglioso oggi di essere a Palermo. C’è un ambiente eccezionale, stiamo provando a costruire qualcosa di diverso. Qui come testimonia il nuovo centro sportivo, le cose si possono fare e anche bene. Quando sono arrivato io eravamo in cinque, adesso siamo in quaranta e vogliamo ancora crescere e non solo sul piano business. Palermo vuole crescere in maniera equilibrata e non attraverso spese sconsiderate. Il City Group ha scelto Palermo perchè è un brand unico nel suo genere e per via delle potenzialità della città e della società. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A il prima possibile nonostante i competitor siano tanti e forti».