Frosinone, tentativo per Ricciardi del Cosenza

Si muove il mercato del Frosinone. I ciociari starebbero cercando rinforzi a centrocampo e, infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club gialloazzurro avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Cosenza Manuel Ricciardi.

Il classe 2000, dopo varie esperienze in Serie C, nella passata stagione ha disputato il suo primo campionato di Serie B: con la maglia del Cosenza ha infatti collezionato 32 presenze, mettendo a segno 4 gol e fornendo un assist. Da valutare buona, quindi, la sua prima esperienza nel campionato cadetto, e adesso potrebbe subito arrivare per lui una nuova occasione in cadetteria.