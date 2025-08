Catanzaro, per l’attacco si pensa a Lasagna

Potrebbe profilarsi una nuova esperienza in Serie B per Kevin Lasagna. L’attaccante, rientrato all’Hellas Verona dopo una stagione deludente in prestito al Bari, potrebbe valutare un ritorno nella serie cadetta per tentare di rilanciare una carriera ormai in fase calante.

Secondo quanto riportato da PassioneCatanzaro.it, il Catanzaro starebbe valutando l’ingaggio dell’ex capitano dell’Udinese. Classe 1992, Lasagna è un profilo che interessa al direttore sportivo Polito, attualmente impegnato anche nella trattativa con il Milan per il giovane Liberali.

In caso di cessione di Biasci, parte della plusvalenza derivante dalla vendita di Federico Bonini all’Almeria potrebbe essere reinvestita proprio su un nuovo attaccante.