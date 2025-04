Frosinone-Spezia, D’Angelo: «Pari che ci sta stretto. Stiamo concedendo qualcosa in più del solito»

Luca D’Angelo, dopo il pareggio conquistato dai suoi a Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa.

«È stato un primo tempo equilibrato, noi abbiamo fatto la partita, ma abbiamo subito due gol, uno su palla inattiva e uno in ripartenza. Nella ripresa penso che il pareggio ci stia stretto, ma credo anche che, da quando è arrivato mister Bianco, questa sia stata la partita in cui il Frosinone è andato maggiormente in difficoltà, e questo sottolinea la nostra gara. In questo momento forse stiamo concedendo qualcosa in più del solito, chiaramente dobbiamo ritrovare quella solidità che ci ha contraddistinto fino a qualche mese fa, ma è normale che, nel corso di una stagione, ci siano momenti diversi e ora iniziano a farsi sentire un po’ di stanchezza e il peso del campionato».