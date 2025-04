Frosinone-Spezia, Bianco: «Siamo sulla strada giusta. Kone e Bettella vicini al recupero»

Paolo Bianco, dopo il pareggio contro lo Spezia, è intervenuto in sede di conferenza stampa.

«È la classica partita da Serie B, dove le emozioni non finiscono mai. È stata una partita intensa, con un primo tempo molto divertente. Nel secondo tempo ci hanno schiacciato e non siamo stati in grado di uscire, anche se abbiamo avuto l’occasione più ghiotta per vincere il match. Peccato, perché potevamo portare a casa una vittoria difficile contro una squadra forte, che merita la classifica che occupa. Siamo sulla strada giusta per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati da quando sono qui. Probabilmente per le prossime partite recupereremo Kone e Bettella. Per quanto riguarda la partita con il Sassuolo non è un problema: è così per tutti e non lo possiamo cambiare. Dobbiamo concentrarci, invece, sulle partite che verranno».