Frosinone, Lucioni: «Si torna in pista»

Fabio Lucioni è il colpo di mercato messo a segno dal Frosinone in queste ultime ore di calciomercato invernale. Il difensore ritorna a vestire la maglia dei ciociari dopo essersi svincolato dal Palermo nei mesi scorsi, firmando un contratto semestrale. Il giocatore ha deciso di aderire al progetto salvezza della formazione gialloblu ed è pronto a tornare in campo il prima possibile dopo un 2024 sfortunato per via di molti infortuni. Attraverso il proprio profilo Instagram, Lucioni ha pubblicato una foto con la maglia del Frosinone aggiungendo la seguente didascalia: «Si torna in pista»

