Friedkin, adesso è ufficiale: dopo la Roma acquisito anche l’Everton

I Friedkin, proprietari della Roma, da diverso tempo avevano puntato la Premier League per acquisire l’Everton. Adesso, mediante una nota ufficiale, la società ha ufficializzato l’acquisto:

“Annunciata ufficialmente l’acquisizione dell’Everton da parte di Roundhouse Capital Holdings Limited, parte del gruppo Friedkin.

L’Everton è stato acquisito da Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse), un’entità del Friedkin Group (TFG). La transazione è stata finalizzata a seguito di un accordo tra Blue Heaven Holdings (BHH) di Farhad Moshiri e Roundhouse per la vendita della quota di maggioranza di BHH nel Club.

L’accordo ha ricevuto le necessarie approvazioni normative da parte della Premier League, della Women’s Professional Leagues Limited, della Football Association e della Financial Conduct Authority.

Marc Watts, presidente esecutivo entrante dell’Everton , ha espresso il suo entusiasmo: “Oggi segna un’occasione importante e di orgoglio per il Gruppo Friedkin poiché diventiamo custodi di questa iconica squadra di calcio. Ci impegniamo a condurre l’Everton in una nuova entusiasmante era sia dentro che fuori dal campo. Fornire stabilità finanziaria immediata al Club è stata una priorità fondamentale e siamo lieti di aver raggiunto questo obiettivo. Anche se riportare l’Everton al posto che gli spetta nella classifica della Premier League richiederà tempo, oggi è il primo passo in quel viaggio”.

Dan Friedkin, presidente e amministratore delegato di TFG, viene proposto come presidente del consiglio di amministrazione. Ha nominato Marc Watts presidente esecutivo, che sarà responsabile in questo ruolo della gestione del club. Nel consiglio di amministrazione faranno parte anche Ana Dunkel, direttore finanziario del TFG, e Colin Chong, amministratore delegato ad interim del club. Nelle prossime settimane verranno fissati ulteriori appuntamenti”.