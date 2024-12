Bedin: «Stadi? Gli italiani meritano contenitori moderni rispetto agli attuali»

Paolo Bedin, nuovo presidente della Lega Serie B, è intervenuto questa mattina a Radio Sportiva per rilasciare un’intervista inerente alle strutture presenti nel campionato cadetto.

«Avendo avuto l’opportunità e il privilegio di ricoprire diversi ruoli all’interno della European League, che è l’Associazione delle Leghe europee, ho potuto vedere cosa hanno fatto gli altri paesi e le altre leghe. Quindi, sarà responsabilità mia, ma soprattutto della Serie A, della Federazione e di tutte le componenti quella di stimolare ulteriormente una progettualità di riqualificazione dei nostri impianti sportivi per due motivi sostanziali. Uno di natura sociale: parliamo di uno dei paesi più industrializzati del mondo, quindi i nostri tifosi meritano contenitori moderni e diversi rispetto agli attuali nei quali assistere al loro sport preferito che è il calcio; il secondo motivo è di carattere economico: il nostro è un sistema in perdita, lo è da sempre. Noi dobbiamo poter incrementare le voci di ricavo anche attraverso quello che gli inglesi chiamano il ‘matchday’, cioè i ricavi da stadio. Quindi, stadi moderni per i tifosi e stadi moderni che possano generare più ricavi per i club».