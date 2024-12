Juve Stabia, Candellone: «Salernitana, Palermo e Samp non stanno vivendo momento felice, ma hanno organici superiori»

Leonardo Candellone, calciatore della Juve Stabia, si è espresso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Il calciatore ha parlato del momento della squadra ma anche degli obiettivi futuri.

«Le motivazioni giocano sempre il ruolo principale. Siamo calciatori giovani che si stanno approcciando per la prima volta al campionato di serie B ed eravamo motivatissimi. Siamo scesi in campo con l’obiettivo di non avere rimpianti. Per gioco e azioni create credo che abbiamo meritato la vittoria. Sono ancora più felice perché ho segnato io il gol decisivo ed è stata una soddisfazione doppia. Devo ringraziare i tifosi che ci hanno accompagnato prima di partire, caricandoci. Per non parlare dei festeggiamenti post gara. E’ un momento che noi e la piazza meritavamo. Prossima gara? L’entusiasmo fa bene. Certo, bisogna avere la testa sulle spalle e i piedi per terra, se abbassi la guardia rischi di fare brutte figure, ma è un gruppo che ha piena consapevolezza. Giusto aver festeggiato, godendosi un momento storico che ha consolidato il rapporto con la piazza che ci ha accompagnato sin dalla vittoria dello scorso anno in serie C. La sinergia con la piazza è un’arma in più. Ma vi assicuro che già dal primo allenamento post derby ci siamo impegnati al massimo pensando al Cesena. Campionato? Noi dobbiamo salvarci, non dobbiamo perdere questa consapevolezza. Ok l’entusiasmo, ok la serenità, ma in campo ci sono ancora tante battaglie da affrontare e non dobbiamo perdere di vista il traguardo. Se poi dovessimo raggiungere l’obiettivo in anticipo aprendo altri scenari ancora meglio. Salernitana, Palermo, la stessa Sampdoria non stanno vivendo un momento particolarmente felice, ma hanno organici che sono superiori a tante realtà della categoria e hanno tutte le carte in regola per risalire col passare del tempo».