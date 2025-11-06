Franco Lerda: «Serie B combattuta e imprevedibile, Monza, Venezia e Frosinone le più solide»

Intervistato da Alessio Alaimo per TuttomercatoWeb.com, Franco Lerda, ex allenatore di Torino, Lecce e Crotone, ha commentato la prestazione dell’Inter in Champions League e il momento generale del campionato italiano. «Dall’Inter ci si aspettava una prova diversa, ma il risultato è stato favorevole e vanno prese le cose positive, come il rientro di Thuram», ha dichiarato Lerda, invitando a leggere la sfida europea dei nerazzurri anche in chiave futura.

Alla domanda su chi possa lottare per lo Scudetto, l’ex tecnico ha sottolineato l’equilibrio che regna nella massima serie. «È un campionato molto equilibrato. L’unica fuori dalle coppe è il Milan e potrebbe essere leggermente avvantaggiato su Napoli e Inter. Ma c’è molto equilibrio, e con Spalletti può rientrare in gioco anche la Juventus», ha spiegato Lerda a TuttomercatoWeb.com.

Ampio spazio, nell’intervista di Alessio Alaimo per TuttomercatoWeb.com, è stato dedicato anche al difficile momento della Fiorentina. Lerda ha espresso la sua opinione con equilibrio: «Il club ha investito molto, ha mantenuto i giocatori più importanti e ci si aspettava un altro inizio, ma questa è l’imprevedibilità del calcio. Non mi aspettavo tutte queste difficoltà per Pioli: è una persona umile e intelligente, con forti motivazioni nel tornare a Firenze. Resta il fatto che la squadra si trova in una situazione complicata».

Sul derby tra Torino e Juventus, Lerda ha ricordato il valore speciale della sfida: «Il derby è sempre una partita molto sentita, soprattutto per il Torino. È una gara che i tifosi vivono con intensità e Baroni la preparerà nel modo migliore».

Riguardo alla Serie B, l’ex allenatore granata ha sottolineato l’incertezza del torneo: «È sempre un terno al lotto. Alcune squadre hanno avuto qualche intoppo, altre viaggiano forte. Monza, Venezia, Frosinone e Modena stanno facendo molto bene, è una Serie B interessante e combattuta».

Infine, a TuttomercatoWeb.com, Lerda ha parlato del proprio futuro in panchina: «Ho avuto dei contatti, qualche approccio. Sono pronto e carico per tornare».