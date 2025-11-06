Serie B, la corsa alla A secondo i bookmaker: Palermo e Monza davanti a tutti

Il campionato di Serie B conferma ancora una volta la sua natura imprevedibile. Anche i bookmaker, infatti, faticano a tracciare scenari definitivi in un torneo dove tutto può cambiare in poche giornate. Se per la lotta salvezza le quote non sono ancora state rese pubbliche, c’è invece grande attenzione sulle previsioni relative alla promozione in Serie A, con valori che raccontano perfettamente l’equilibrio e la competitività della categoria.

In cima alla lista, a pari merito, ci sono Palermo e Monza, entrambe quotate 1,65, considerate le principali candidate alla risalita nella massima serie. Subito dietro, con una valutazione di 1,75, spunta il Modena, squadra che sta sorprendendo per continuità e organizzazione di gioco.

A 2,50 troviamo Cesena e Frosinone, due formazioni solide e in piena corsa per un posto nei playoff, mentre il Venezia, sempre pericoloso e dal gioco offensivo, si posiziona poco più dietro a quota 3.

Dietro il gruppo di testa, le quote si alzano in modo significativo: Empoli, Bari e Juve Stabia sono valutate 12, seguite da Sampdoria, Reggiana e Catanzaro a 15, tutte squadre che puntano a inserirsi nella zona nobile della classifica.

Tra le outsider figurano Avellino, Spezia, Carrarese, Südtirol e Padova, tutte a quota 26, mentre Virtus Entella si ferma a 34. A chiudere la lista, Pescara e Mantova, entrambi a quota 67, considerate le vere sorprese in caso di promozione diretta.