Viral su TikTok il tatuaggio “Palermo-Juve”: bufera social tra ironia e incredulità

Sta facendo discutere, e non poco, il tatuaggio diventato virale nelle ultime ore su TikTok. Un tifoso palermitano ha deciso di unire in un unico disegno due cuori, uno con i colori del Palermo e l’altro con lo stemma della Juventus. L’immagine, diffusa sui social con la scritta “Tattoo Palermo-Juve”, ha rapidamente acceso il dibattito tra gli utenti.

Sotto il video, in poche ore, si è scatenata una pioggia di commenti tra ironia, stupore e difesa delle proprie radici calcistiche.

«Il tatuaggio più brutto che abbia visto 😱»

«A Palermo esiste solo il Palermo 🩷🖤»

«Hahahahhaha palermitano juventino 😂😂😂😂😂😂 in Sicilia solo Catania»

«Da voi non c’è ne strisciati vero?»

«Peccato, poteva essere un bel tatuaggio se non c’era quello della Juve accanto»

«Spero sia finto»

«Tifate per la squadra della vostra città»

«No.»

«Bellissimo»

«Ahahahahha»

«Nooooo»

«Ditemi che è uno scherzo»

«JHhahahajahahahahahsh🤣🤣🤣🤣🤣»

«Ragazzi, io sono palermitana e tifo Palermo 💗🖤. Nonna era romana e tifo Roma e nonno era juventino. Per i miei angeli custodi farò tre tatuaggi — Palermo, Roma e Juve — e nessuno si deve permettere di giudicarmi 💗🖤💛❤️🤍🖤».

Il video, pubblicato da poche ore, continua a raccogliere visualizzazioni e reazioni contrastanti: tra chi parla di “sacrilegio calcistico” e chi, invece, ne apprezza il valore affettivo.

