Pres. Lecco: «Dal Comune nessun supporto per lo stadio, valutiamo di giocare a Monza»

In una conferenza stampa tesa, Aniello Aliberti, presidente del Lecco, ha lanciato un duro ultimatum al Comune riguardo alla situazione dello stadio Rigamonti-Ceppi, dichiarando che la società sta valutando seriamente l’opzione di trasferirsi a Monza per disputare le gare casalinghe.

«Ad oggi non è stato messo un euro a disposizione per questa cosa in uno stadio-bomboniera che ha 103 anni: quale altro bene comunale con questa età non ha subito della manutenzione?», ha affermato Aliberti, facendo riferimento alle problematiche legate al restyling del vecchio impianto. Il presidente ha proseguito sottolineando la mancanza di supporto da parte delle istituzioni locali: «Noi ci stiamo orientando anche per giocare a Monza e Bergamo visto il mancato supporto del Comune».

Aliberti ha anche criticato l’ex responsabile dei lavori, accusato di aver commesso un grave errore nel gestire la ristrutturazione: «L’errore l’ha fatto Di Nunno a fare i lavori – 1,3 milioni di euro – e giocare qui senza un documento scritto». Una posizione che, se confermata, potrebbe avere ripercussioni significative sulle future scelte del club riguardo la sede delle partite interne.