Serie B, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: restrizioni per due gare nel 12° turno

Il 12° turno di Serie B si avvicina e con esso le nuove disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS), che ha stabilito restrizioni per due incontri a rischio.

Il primo riguarda la sfida tra Empoli e Catanzaro, in programma l’8 novembre 2025. L’ONMS, in collaborazione con la Questura, ha indicato una serie di misure per garantire la sicurezza. I tifosi del Catanzaro residenti in Calabria potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti, mentre per i residenti della provincia di Firenze sarà consentita la vendita dei biglietti per il settore ospiti solo a chi ha sottoscritto il programma di fidelizzazione del club “U.S. Catanzaro” prima del 31 maggio 2025. Inoltre, è prevista l’incedibilità dei titoli d’ingresso, l’implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento delle misure di sicurezza, inclusi i controlli di prefiltraggio e filtraggio. Il secondo incontro a rischio è Venezia-Sampdoria, per il quale è stato disposto il divieto di trasferta per i residenti a Genova.