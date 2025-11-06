Palermo, prosegue la preparazione in vista della Juve Stabia: seduta mattutina a Torretta

Il Palermo ha continuato oggi la sua preparazione per la sfida esterna contro la Juve Stabia, in programma nel prossimo turno di campionato. Sotto la guida di Filippo Inzaghi, i rosanero si sono allenati questa mattina a Torretta con un programma focalizzato sulle dinamiche offensive.

Dopo una fase iniziale di riscaldamento, la squadra ha svolto una esercitazione offensiva concentrata sulla costruzione del gioco dal basso, con particolare attenzione alla fluidità delle transizioni e al miglioramento della manovra in fase di possesso. In seguito, il lavoro si è concentrato sul sviluppo offensivo, con simulazioni di situazioni di attacco e finalizzazione.

La seduta si è conclusa con un focus sulle palle inattive a favore, un aspetto fondamentale per i rosanero, che puntano a sfruttare ogni opportunità su calcio da fermo per aumentare la pericolosità sotto porta.