Flachi dopo Sampdoria-Palermo: «Ho un po’ di paura»

Sampdoria e Palermo sono uscite indenni dal match di Marassi. I rosanero, dopo un avvio decisamente negativo, hanno ben reagito e figurato riuscendo a trovare e a consolidare un punto che smuove la classifica. Per parlare della sfida, è intervenuto un’ex blucerchiato Flachi che si è espresso a TeleNord:

«A me sembra che questi ragazzi, anche quelli della squadra uscita dal mercato di gennaio, non abbiano ben chiaro cosa sta succedendo alla Sampdoria e cosa li aspetta nelle prossime partite. Ho un po’ di paura di fronte a questo atteggiamento per cui, comunque vada, è calma piatta».