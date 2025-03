Gelsi: «Il Pisa manterrà il vantaggio sullo Spezia»

Michele Gelsi ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex calciatore si è espresso soprattutto dopo l’importante sfida andata in scena tra Spezia e Pisa.

Spezia e Pisa, per il secondo posto quale delle due resta la favorita?

«Inzaghi ha dato un’identità alla squadra, sempre desiderosa di giocare con tutti a viso aperto. Ha già vinto due campionati in Serie B, per cui credo che la sua esperienza potrà essere determinante per raggiungere il traguardo della promozione. Anche La Spezia è una bella piazza, con un grande pubblico che ha voglia di rivedere la massima serie, ma si può dire lo stesso di Pisa. Nonostante quest’ultima sconfitta nello scontro diretto, credo che il Pisa riuscirà a mantenere il vantaggio di punti sullo Spezia».