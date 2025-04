Finale di ritorno di Coppa Italia Serie C: all’intervallo reti bianche contro la Giana, Rimini vicino al trionfo

Il Rimini è quarantacinque minuti dalla vittoria della Coppa Italia Serie C. Gli emiliani stanno giocando la finale di ritorno del torneo contro la Giana Erminio e sono rientrati negli spogliatoi dopo lo 0 a 0 maturato alla fine del primo tempo. Con questo risultato i biancorossi, vittoriosi per 1 a 0 nella gara di andata, alzerebbero la coppa e si qualificherebbero alla fase nazionale dei playoff di Serie C da testa di serie.

Al momento la prima frazione di gioco vede i padroni di casa più pericolosi rispetto agli avversari, con Longobardi che al 15′ spara sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol. Al 30′, invece, un tiro-cross di Cioffi sfiora la traversa e impensierisce la Giana Erminio, che prova a crescere nei minuti finali peccando, però, di precisione negli ultimi metri.