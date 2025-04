Kompany: «Mancini è una leggenda, alla Samp porterà risultati»

Tra pochi minuti l’Inter scenderà in campo per affrontare il Bayern Monaco, all’Allianz-Arena, in occasione dei quarti di finale di andata di Champions League. I microfoni di Sky Sport hanno raccolto le dichiarazioni prepartita di Vincent Kompany, allenatore dei bavaresi, in merito all’arrivo di Roberto Mancini, che ricoprirà un ruolo nella dirigenza della Sampdoria con l’obiettivo di salvarla da una possibile e tragica retrocessione in Serie C:

«L’ho avuto al Manchester City, ci ho vinto un campionato. In Inzaghi vedo qualcosa di Mancini. Se tornerà alla Sampdoria? Lui è una leggenda, questo porterà alla Sampdoria dei risultati».