Palermo verso il Bari: seduta pomeridiana a Torretta, il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha condiviso i dettagli dell’allenamento pomeridiano di oggi, tenutosi a Torretta sotto la guida del mister Alessio Dionisi. La sessione si inserisce nel quadro della preparazione per l’imminente incontro contro il Bari.

La squadra ha iniziato l’allenamento con una fase di avviamento motorio e tecnico, fondamentale per attivare i muscoli e affinare le abilità fondamentali. Successivamente, i rosanero hanno dedicato ampio spazio a un’esercitazione sul possesso palla, una componente chiave della strategia di gioco voluta da Dionisi. Questa fase ha visto i giocatori impegnati in partite su una porzione ridotta del campo, permettendo di lavorare intensamente su rapidità e reattività.

Per concludere la sessione, è stato svolto un lavoro aerobico integrato, pensato per migliorare la resistenza e la capacità di mantenere un’intensità elevata per tutto l’arco della partita.

Il Palermo si appresta così ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione, con un focus chiaro sulla coesione di squadra e l’efficacia nel gioco di possesso.