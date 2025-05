Finale Conference League: grande Betis e Chelsea in difficoltà, il primo tempo termina 1 a 0

Al contrario di quanto pronosticato, è il Betis a mettere alle corde il Chelsea, e non viceversa. Infatti, si è appena concluso il primo tempo a Braslavia dove si sta giocando la finale di Conference League tra gli spagnoli e gli inglesi. Gli uomini di Pellegrini hanno disputato un’ottima prima frazione di gioco, mettendo in seria difficoltà la formazione londinese. Gara subito in discesa per il Betis, grazie alla rete al 9′ siglata da Ezzalzouli, il quale finalizza una bellissima azione impreziosita dall’assist di Isco. Il Chelsea fatica a reagire, i biancoverdi spingono e costringono Jorgensen a compiere un intervento non banale sulla conclusione dalla distanza di Bartra. Al 21′, i blues rischiano di andare sotto di due gol: cross di Ezzalzouli dentro l’area di rigore, sul pallone arriva Cardoso che, da distanza ravvicinata, spedisce alto. I minuti successivi vengono ben gestiti dal Betis, che costringerà il Chelsea ad approcciare il secondo tempo in maniera migliore.

