Playoff Serie C: gli ex rosa Baldini e Liverani in finale, Pescara e Ternana eliminano Cerignola e Vicenza

Sarà Pescara-Ternana la finale dei playoff Serie C. In questi istanti, infatti, si sono concluse le semifinali di ritorno che decretano il passaggio del turno delle formazioni allenate da Silvio Baldini e Fabio Liverani, entrambi ex Palermo. Dopo l’1-4 dell’andata, gli abruzzesi pareggiano in casa 1 a 1 contro l’Audace Cerignola: match sbloccato al 23′ dal solito Merola, ma subito dopo arriva la risposta di Salvemini. Nella ripresa, l’espulsione di Ligi al 65′, rende ancora più difficile il ribaltone dei pugliesi, e di conseguenza permette al Pescara di sognare ancora.

Prestazione maiuscola, invece, per la Ternana, che rifila un 3 a 1 pesantissimo al Vicenza dopo il pareggio a reti inviolate in terra veneta. Prima frazione di gioco terminata sul risultato di 1 a 0 grazie alla rete di Curcio, a cui segue il raddoppio di Aloi nella ripresa. I biancorossi riaprono la gara al 61′ con Laezza, ma il sigillo di Cianci al 67′ chiude la pratica.

La finale di andata sarà in programma lunedì 2 giugno alle 21:15 e si giocherà in casa della Ternana, mentre sabato, esattamente cinque giorni dopo e allo stesso orario, andrà in scena l’ultimo atto allo stadio “Adriatico”. Ci sono i presupposti per assistere ad un doppio match ricco di emozioni, con Silvio Baldini a caccia di un’impresa che, nel 2022, raggiunse sulla panchina del Palermo.