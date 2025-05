Pescara in finale Playoff di Serie C, Baldini: «Sono convinto che vinceremo»

Il Pescara è una delle due finaliste dei playoff di Serie C. La squadra abruzzese affronterà la Ternana il 2 giugno, in occasione della gara d’andata, e il 7 giugno, per la sfida di ritorno. Reduce dall’ 1 a 1 di stasera, sommato all’1-4 sul campo del Cerignola, il tecnico Silvio Baldini, ha parlato in conferenza stampa per commentare il traguardo raggiunto. Di seguito le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Bisogna riconoscere che il Cerignola ci ha messo in difficoltà, sono state due partite molto toste. La fortuna ci ha assistito. Ma i miei calciatori sono stati bravissimi, dal ritiro di Palena a oggi che siamo arrivati in finale. Quando iniziai il ritiro con il Pescara il direttore sportivo che mi ha scelto Daniele Delli Carri andò via, ci rimasi male. Fui triste. La mia famiglia mi ha dato la forza di andare avanti in questa avventura. Abbiamo vinto tante partite sicuramente anche con episodi fortunosi, ma non potevamo fare altro in determinate gare. Anche con il Cerignola ci è andata bene ma noi la linea difensiva dobbiamo tenerla alta. Rischiamo di prendere gol ma anche di farne tanti. Ho sempre cercato di non essere il migliore ma di essere sempre me stesso. E cerco di farlo capire alla gente. Nereo Rocco diceva che le finali non vanno giocate ma vanno vinte. Sono convinto che vinciamo perchè la monetina che è stata lanciata in alto ha detto Pescara».