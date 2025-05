Conference League: Betis sconfitto 4 a 1 dopo un ottimo primo tempo, il Chelsea di Maresca vince la finale

Il Chelsea alza al cielo la Conference League 2024-25. Alla “Tarczynski Arena”, i blues rimediano ad un primo tempo insufficiente e vincono 3 a 1 a spese del Betis. Infatti, la formazione spagnola aveva chiuso, meritatamente, la prima frazione di gioco. Finale subito sbloccata dalla firma di Ezzalzouli, che finalizza un’azione magistrale e impreziosita dall’assist di Isco. Subito dopo, Bartra impegna Jorgensen con un tiro dalla distanza, mentre al 20′ Cardoso di divora un rigore in movimento.

Nella ripresa, gli uomini di Enzo Maresca ritornano in campo con un altro spirito e costringono il Betis a difendere e mettono le cose in chiaro. Al 65′ arriva il pareggio di Enzo Fernandez sull’ottimo cross di Palmer che, nei minuti seguenti, sforna un altro assist e permette a Jackson di firmare il sorpasso. All’83’, invece, Sancho trova il 3 a 1 con una conclusione forte e precisa, a cui segue la rete di Caicedo in pieno recupero e che sancisce la fine del match.

Primo trofeo sulla panchina del Chelsea per Maresca: dopo la qualificazione alla prossima Champions League, l’ex giocatore del Palermo vince la Conference League e permette ai blues di essere il primo club a vincere le tre principali competizioni europee.