FIGC, Pieri sul Var a chiamata: «Soluzione anti-polemiche»

Tiziano Pieri, ex arbitro, intervenuto al microfono di Radio Capri, si è espresso sul tema Var a chiamata. La FIGC ha mosso, infatti, il primo passo per la richiesta del VAR a chiamata. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha scritto alla FIFA in merito al Football Video Support (FVS), che può essere richiesto dall’arbitro e, per non più di due volte a partita, anche dalle due squadre.

«Var a chiamata? Alleluja! Sostengo che sia la soluzione migliore per stemperare le polemiche. Credo che all’arbitro debba essere concessa una gestione illimitata delle revisioni al video, mentre alle squadre andrebbe bene dare solo 2 chiamate, ma se queste fossero corrette allora le possibilità dovrebbero restare intatte».

«Era una follia pensare che l’arbitro non potesse sbagliare. Non so se l’IFAB sia pronto, il calcio italiano sta chiedendo il VAR a chiamata da anni. Intanto iniziamo a implementarlo, facciamo una prova, lo testiamo, e poi nel caso non andasse bene lo eliminiamo. Voglio prendere qualche minuto per mandare un messaggio alla famiglia Lanese per la scomparsa recente di quello è stato il mio designatore per tantissimi anni».