FIGC, l’appello di Gravina sugli stadi: «Le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione. Euro 2032 sfida da cogliere»

Nel corso del convegno “Le infrastrutture sportive europee come motore di rigenerazione urbana e sociale” è intervenuto anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, commentando in particolar modo la situazione stadi in Italia da rimodernare.

«Le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione, inclusione e integrazione nei tessuti urbani in modo intelligente e sostenibile – ha dichiarato -. E’ la sfida che dobbiamo cogliere con Euro 2032»