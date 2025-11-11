FIGC, l’appello di Gravina sugli stadi: «Le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione. Euro 2032 sfida da cogliere»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Gabriele Gravina/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Nel corso del convegno “Le infrastrutture sportive europee come motore di rigenerazione urbana e sociale” è intervenuto anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, commentando in particolar modo la situazione stadi in Italia da rimodernare.

«Le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione, inclusione e integrazione nei tessuti urbani in modo intelligente e sostenibile – ha dichiarato -. E’ la sfida che dobbiamo cogliere con Euro 2032»

Ultimissime

FIGC, l’appello di Gravina sugli stadi: «Le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione. Euro 2032 sfida da cogliere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025
Palladino ci resta malissimo

Atalanta, UFFICIALE: Palladino è il nuovo allenatore dei nerazzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Sampdoria, si ferma Coda: le sue condizioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Italia, Orsolini: «Prima la squadra era un po’ spenta, Gattuso ha portato entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Serie B, il Palermo la squadra più multata del campionato: la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025