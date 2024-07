FIFA, Mondiali 2030 e 2034: depositate le candidature per ospitare le edizioni

La FIFA porta avanti le candidature per le due edizioni del torneo iridato previste nel 2030 e 2034, con un occhio al più vicino Mondiale 2026 negli USA.

Le nazioni candidate a ospitare le due edizioni hanno presentato, come riportato da calcioefinanza.it, i dossier ufficiali in vista dell’assegnazione ufficiale. Per il 2030 c’è il trio Spagna-Portogallo-Marocco, mentre c’è la sola Arabia Saudita come candidata unica per i Mondiali 2034. Inoltre, per scelta della FIFA, in onore dei 100 anni dalla prima edizione del 1930, anche Argentina, Paraguay e Uruguay ospiteranno alcune partite dei Mondiali 2030.

«La presentazione dei dossier di candidatura rappresenta una pietra miliare fondamentale nei processi di candidatura per le edizioni 2030 e 2034 della Coppa del Mondo FIFA, poiché puntiamo a organizzare celebrazioni iconiche del calcio e dell’umanità – ha commentato Infantino –. I sette Paesi candidati di quattro confederazioni hanno già dato molto al calcio, Paesi con grande passione per il gioco, grandi capacità organizzative e una visione condivisa di cosa dovrebbero essere il calcio e i suoi valori. Allo stesso modo, questi processi di candidatura dimostrano che il calcio unisce il mondo».