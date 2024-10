FIFA: arriverà a dicembre l’ufficialità delle sedi per i Mondiali del 2030 e 2034

La FIFA tra poco deciderà quali saranno i paesi ospitanti in vista dei Mondiali del 2030 e del 2034. La FIFA, ha comunicato ufficialmente che le sedi dei due Mondiali saranno decise dal Congresso Straordinario FIFA, convocato per l’11 dicembre 2024 in conference call alle 15.00.

Per i Mondiali del 2030: il via libera dovrebbe essere per Spagna, Portogallo e Marocco (con alcune partite in Argentina, Uruguay e Paraguay).

L’Arabia Saudita, invece, per il 2034.