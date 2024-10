Inghilterra: idea Guardiola come nuovo CT

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times, tra le ipotesi per il ruolo di nuovo commissario tecnico della nazionale inglese c’è anche il nome di Pep Guardiola. L’attuale allenatore del Manchester City, con il contratto in scadenza a fine stagione, non ha ancora deciso il proprio futuro e sarebbe già stato contattato dalla FA all’inizio della stagione.

Nonostante la federazione inglese stia valutando altri candidati per la successione di Gareth Southgate, Guardiola sembra essere la prima scelta. Il tecnico catalano, che ha ottenuto un successo straordinario con il City, potrebbe considerare l’idea di chiudere il suo capitolo con il club inglese e affrontare una nuova sfida sulla panchina della nazionale. Tuttavia, nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

