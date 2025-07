Ex rosa, UFFICIALE: Pirrello torna al Trapani

Il Trapani ha ufficializzato, tramite i propri canali, il ritorno in maglia granata di Roberto Pirrello. Il difensore, oltre ad aver già vestito la maglia del Trapani nella stagione 2019/2020, ha anche vestito la maglia rosanero nella stagione 2018/19, mettendo a segno un gol in 9 presenze. Il classe 96 arriva dunque in Sicilia, da Gubbio, a titolo definitivo.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“La società FC Trapani 1905 la società comunica l’arrivo in maglia granata del difensore Roberto Pirrello. Classe 1996 e nato ad Alcamo, per Pirrello si tratta di un ritorno in maglia granata dopo averla già vestita nella stagione 2019/2020. Successivamente ha militato con Empoli e Cosenza in serie B per poi tornare in serie C con le maglie di Pordenone e Gubbio. Nell’ultima parte della stagione 2024/2025 si è trasferito al Padova con cui ha collezionato 7 presenze e ha ottenuto la promozione in serie B. Pirrello arriva dall’AS Gubbio a titolo definitivo. Contestualmente si rende nota la cessione a titolo temporaneo di Saber Hraiech all’AS Gubbio. Il centrocampista, classe 1995, arrivato a Trapani lo scorso gennaio, ha totalizzato – tra campionato e Coppa Italia- 9 presenze e 1 rete.”