Pescara, continua la trattativa per Plizzari

Non tramonta l’idea di un ritorno a Pescara del portiere, classe 2000, Alessandro Plizzari. L’estremo difensore nella passata stagione ha fatto molto bene in Serie C con i biancoazzurri, diventando l’eroe della finale playoff contro la Ternana, grazie alle sua parate sia nel corso della gara che nei calcio di rigore.

Plizzari è attualmente in forza al Venezia e, secondo quanto riportato da Pescarasport24.it, i lagunari sarebbero disposti a cedere il classe 2000 solamente a titolo definitivo, mentre gli abruzzesi preferirebbero la formula del prestito con opzione di riscatto. Entro la fine della settimana ci sarà un incontro tra i due club, con l’obiettivo di sbloccare la trattativa.