Carrarese, risoluzione consensuale del contratto di Opoola

Si conclude l’avventura di Malik Olalekan Opoola alla Carrarese. L’attaccante nigeriano non è mai riuscito a conquistare il cuore dei toscani, collezionando appena due presenze con i gialloblu, entrambe datate 2023/24 in Serie C. Il classe 2004, nell’ultima stagione e mezza, ha vestito le maglie del Brindisi, collezionando 9 presenze , e del Caserano in Serie D, mettendo a segno 6 gol in 30 presenze.

Questo il comunicato del club:

“Carrarese Calcio 1908 rende nota la risoluzione consensuale anticipata del contratto sportivo di Malik Olalekan Opoola. Il club ringrazia il calciatore nigeriano per la professionalità espressa e coglie l’occasione per augurare al ragazzo una carriera ricca di traguardi professionali”.