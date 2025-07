Pedulla: “Fatta per Roberto Insigne all’Avellino”

Dopo settimane intense di trattative, sembrerebbe in dirittura d’arrivo l’affare che porterebbe Roberto Insigne a diventare un nuovo giocatore dell’Avellino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i club si sarebbero accordati per un trasferimento a titolo definitivo, con due anni di contratto per l’ala destra e opzione per il terzo.

Il classe ’94, che ha collezionato 55 presenze e messo a segno 7 gol in queste due stagioni con la maglia rosanero, sembra adesso quindi veramente vicino all’addio al club di Viale del Fante.

Continue Reading