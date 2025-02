Ex rosa: Lucioni torna al Frosinone

Fabio Lucioni è vicino a un ritorno al Frosinone. Secondo quanto riportato da Passione Frosinone, il difensore centrale, nato nel 1987, è già in viaggio verso il capoluogo ciociaro per riunirsi alla sua ex squadra.

Svincolato dopo la rescissione del suo contratto con il Palermo alla fine di novembre, Lucioni rappresenta un’aggiunta di valore per il Frosinone. Conosciuto per la sua leadership, è stato il capitano del Frosinone durante l’impressionante promozione in Serie A sotto la guida dell’allenatore Fabio Grosso. Il suo ritorno è visto come un’occasione per il club di rafforzare lo spogliatoio con un giocatore di provata esperienza e carisma.