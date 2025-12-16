Ex rosa Lazaar lancia il Marocco in vista della Coppa d’Africa: «È la squadra più forte»

A pochi giorni dall’inizio della Coppa d’Africa, che si terrà in Marocco, la squadra di Walid Regragui è considerata una delle principali favorite per la vittoria del torneo. Con una rosa ricca di talento e il sostegno del pubblico di casa, il Marocco si prepara ad affrontare la competizione con grandi ambizioni.

A commentare le prospettive della nazionale marocchina è stato Achraf Lazaar, ex giocatore di Palermo, Novara, Varese, Benevento e Cosenza, che in esclusiva ha condiviso le sue opinioni con TuttoMercatoWeb.com. Lazaar ha subito messo in chiaro le sue aspettative: «Il Marocco arriva a questa Coppa d’Africa come la squadra più forte. L’obiettivo è vincere il torneo e poi puntare al Mondiale. La mentalità è quella giusta, lo spirito è positivo, e il sostegno del popolo marocchino e del Re sarà fondamentale.»

L’ex difensore, che ha vissuto da vicino la crescita della nazionale, ha poi parlato con entusiasmo delle possibilità del Marocco anche sul palcoscenico mondiale: «Perché non puntare al Mondiale? Il Marocco ha tutte le carte in regola per affrontare e competere con chiunque. Già il match contro il Brasile, che affronteranno ai gironi, sarà un banco di prova importante, come dimostrato anche nelle recenti amichevoli.»

Uno dei temi principali è il recupero di Achraf Hakimi, che sta cercando di ritrovare la piena forma dopo un infortunio. Lazaar ha espresso fiducia nelle capacità del suo ex compagno: «Hakimi è un grande professionista, e sappiamo che dopo un infortunio ci vuole tempo per rientrare al meglio. Ma il suo ritorno sarà prezioso, anche se non dovesse essere al top fisicamente. La sua esperienza e la sua presenza sono fondamentali per il gruppo.»

Riguardo ai giovani talenti come El Aynaoui, Lazaar non ha nascosto il suo ottimismo: «Vedo in lui un ragazzo dalle qualità straordinarie. Giocando in una squadra prestigiosa come la Roma, ha dimostrato di avere il talento necessario. Se riuscirà a esprimersi al meglio con il Marocco, potrà fare cose davvero importanti.»

Lazaar ha anche sottolineato come il Marocco abbia costruito la sua forza negli ultimi anni, combinando l’esperienza di giocatori come Hakimi con l’entusiasmo e la freschezza dei giovani: «Il Marocco ha lavorato molto bene, puntando sui giovani e facendo crescere talenti, ma senza dimenticare il valore dell’esperienza. Hakimi stesso ha dovuto imparare dai più esperti, accettando anche momenti difficili prima di affermarsi come uno dei migliori.»

Infine, Lazaar ha parlato delle rivali che il Marocco si troverà ad affrontare nella competizione, senza fare nomi specifici, ma mettendo in evidenza le difficoltà che ogni partita comporta in Africa: «Ogni match sarà una battaglia. In Africa non esistono partite facili. Ogni squadra ha fisici imponenti e grande determinazione. Per noi ogni partita sarà come una finale, e bisognerà mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.»